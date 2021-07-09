Политика Санкции бацьки: На границе Беларуси и Евросоюза застряли более тысячи фур

2021-07-09 11:39

Сегодня на границе Беларуси со странами Европейского Союза выезда ожидают более 1030 фур. Об этом  свидетельствуют данные на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Так, на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска Григоровщина скопилось более 90 грузовиков, Урбаны – более 110.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска Видзы ожидает более 100 большегрузов, Котловка – 150, Каменный Лог – более 250, Бенякони – свыше 220, Привалка – более 110.

Ранее на этой неделе Александр Лукашенко пригрозил ЕС ограничить транзит транспорта в случае новых санкций. По его словам, Беларусь в плане транзита пока ведет себя "по-человечески", однако в случае новых санкций транспорт будет "объезжать по Северному полюсу".

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