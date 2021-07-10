Политика В Кабмине пообещали после деоккупации Крыма выгнать всех "понаехавших" россиян

2021-07-10 10:30

На данный момент в Кабинете Министров Украины работают над несколькими вариантами действий в отношении граждан России, которые поселились в Крыму после его оккупации. Одним из них может быть выселение всех незаконно прибывших россиян после деоккупации полуострова.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24″.

"Если те граждане попали в Крым не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку", то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет - выдворение", - сказал он.

По словам министра, на сегодня на территории оккупированного полуострова находится от 700 тыс. до одного миллиона россиян. И это при населении Крыма в 2,5 миллиона до начала оккупации.

"Минимально там 500 тысяч уже людей, которые приехали не местными жителями", - добавил вице-премьер.