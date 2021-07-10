Политика Россия введет транзитные визы для украинцев сроком до 10 дней

2021-07-10 15:00

 

Российская Федерация планирует вводить транзитные визы для граждан Украины. Без такого документа пересечь территорию РФ не получится.

Такая норма прописана в новом законопроекте Министерства внутренних дел России.

Примечание насчет того, что транзитная виза не потребуется украинцам с пропиской в ОРДЛО, отсутствует.

Согласовывать транзитные визы будут консульства России, поэтому отправлять заявки на получение документа нужно будет туда.

Такая виза может быть однократной либо многократной. Однократная виза, как понятно из названия, предусматривает один въезд и один выезд.

Транзитную визу будут выдавать на срок до 10 дней. Срок действия визы можно будет продлевать во время пребывания иностранца в Российской Федерации. Это смогут сделать органы МВД РФ, дипломатическое представительства и Погранслужба на пунктах пропуска.

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