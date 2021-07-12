Политика У Зеленского готовы отказаться от претензий по "Северному потоку-2": названо единственное условие

2021-07-12 20:20

 

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока-2". В случае неудачи он готов обсуждать компенсацию в виде возвращения временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова, который прошел в Берлине в понедельник, 12 июля.

"Северный поток-2" - это уже давно не экономический вопрос, это вопрос сферы безопасности. Именно поэтому, я думаю, о каких-то экономических компенсациях речи не будет”, - сказал Никифоров.

Также он заявил, что если остановить строительство российского газопровода не удастся, то Украина готова говорить о гарантиях, которые, вероятнее всего будут касаться возвращения временно оккупированных территорий.

По словам спикера президента Украины, Зеленский не оставит попыток остановить строительство "Северного потока-2" до момента, "пока не пойдет газ, и даже после того".

Никифоров отметил, что ко встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Зеленский подготовил аргументы об опасности российского газопровода как для Украины, так и для Европы.

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