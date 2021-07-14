Политика Бацька устроил зачистку! В Беларуси снова обыски у правозащитников и журналистов

2021-07-14 12:23

В Беларуси правозащитный центр Весна в среду, 14 июля, сообщил об обысках у своих сотрудников.

"Силовики пришли с постановлением на обыск к юристу правозащитного центра Весна Владимиру Лабковичу. Подробностей пока нет", - говорится в сообщении центра в телеграм.

Также сообщается, что обыск проходит у правозащитника Валентина Стефановича.

Кроме того, сотрудники департамента финансовых расследований пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

Также в Минске задержали журналиста и правозащитника Сергея Сыса. У него также дома прошел обыск.

"Утром силовики с обыском пришли к директору Центра правовой трансформации Lawtrend Ольге Смолянко. Причины и подробности пока неизвестны. В фейсбуке она сообщила, что обыск также будет происходить в офисе правозащитной организации", - говорится в сообщении.

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