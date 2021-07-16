Политика В Зе-команді розповіли про можливу відставку та окрему політичну позицію Разумкова

2021-07-16 08:26

Дмитра Разумкова називають ефективним спікером Верховної Ради України. У нього є чітка позиція, тож ходять чутки про його окремий політичний проєкт. Однак, кадрових змін у ВРУ наразі не планують.

Про це у програмі “Що це було?” заявив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає 24 канал.

За його словами, Разумков працює ефективно, попри “палки в колеса” від опозиції. Він вміє спілкуватися з колегами.

“Дмитро Олександрович має свою політичну позицію. З деяких питань він займає свою окрему позицію, як народний депутат”, – зазначив Корнієнко.

“Холодна оцінка – звичайно є. Він, як і інші колеги Зе-команди, має генезис політтехнолога: Дмитро Олександрович є політичним консультантом, багато працював із різними колегами”, –додає Корнієнко.

За словами депутата, коли людина є політиком і технологом, їй простіше працювати в політиці. Є краще розуміння аудиторії і тих, із ким працюєш, порядку денного. Тож чи робити самостійний проєкт і коли – це питання лише особистого вибору.

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