Политика Встреча Меркель и Байдена: какие вопросы лидеры США и ФРГ решали в Вашингтоне

2021-07-16 20:34

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом заявила, что Северный поток - 2 не означает замены транзита газа через Украину. Трансляция выступления велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

"ФРГ и ЕС приложили много усилий для заключения договора о транзите газа через Украину, стоит надеяться, что он будет сохранен", - подчеркнула Меркель.

Она добавила, что власти Германии будут активно действовать, если Россия не будет учитывать право соседней страны быть транзитером.

"Это значит, что для меня "Северный поток 2" является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину", - пояснила канцлер.

Байден, в свою очередь, комментируя тему "Северного потока 2", напомнил, что США и ФРГ - друзья. "Друзья могут себе позволить не соглашаться друг с другом", - сказал президент США.

Лидер США напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению. "Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией", - сказал Байден.

Американский президент также подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет "Северный поток 2", Байден ответил: "Посмотрим".