Политика Верховная Рада назначила нардепа из Слуги народа Дениса Монастырского главой МВД

2021-07-16 12:40

Верховная Рада на заседании в пятницу, 16 июля, 271 голосами назначила нардепа от Слуги народа Дениса Монастырского министром внутренних дел.

В ходе выступления Монастырский пообещал выполнять решения СНБО по криминалитету.

Также он намерен улучшить условия работы сотрудников патрульной полиции и ситуацию с безопасностью на дорогах.

"У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля", - сказал он.

Этого планируют добиваться с помощью увеличения количество камер видеофиксации.

Кроме того, он намерен бороться с водителями перегруженных грузовиков, которые разрушают дороги.

"Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже 8-ой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации, поэтому большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой", - сказал Монастырский.

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