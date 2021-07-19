Экономика Куда уходят деньги? Прибыль ПриватБанка за первое полугодие сильно упала

2021-07-19 14:42

В январе-июне 2021 года национализированный ПриватБанк сократил прибыль на 17% до 11,6 млрд гривен против 14 млрд гривен за аналогичный период прошлого года.

Как следует из обнародованных сегодня данных ПриватБанка, прибыль во втором квартале 2021 составила 9,2 млрд гривен. Прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций за шесть месяцев 2021 составила 17,4 млрд гривен, что на 35% больше результатов первого полугодия 2020.

Объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года вырос на 14% до 305 млрд гривен. Количество активных клиентов физических лиц ПриватБанка по итогам полугодия выросло на 500 тыс., клиентская база предпринимателей увеличилась на 76 тыс., а количество пользователей Приват24 выросло на 1,2 млн человек. Увеличение клиентской базы и количества платежных операций обеспечили рост комиссионных доходов банка на 30% до 10,6 млрд гривен.

Чистый процентный доход по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 25% и составил 13,3 млрд гривен. Кредитный портфель ПриватБанка по сравнению с первым полугодием 2020 увеличился на 11% до 62,5 млрд гривен за счет развития кредитования малого и среднего бизнеса.

В первом полугодии 2021 влияние макроэкономических факторов, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривны обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве вклада в уставный капитал банка при национализации, – говорится в сообщении.

Ситуативный, не связанный с деятельностью банка, убыток от этого портфеля за шесть месяцев 2021 составил -6,9 млрд гривен. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично компенсировало эти убытки на 1,3 млрд гривен.