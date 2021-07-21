Политика Номер телефона президента обнаружен в списке прослушки системы электронного шпионажа

2021-07-21 09:02

По данным правозащитной организации Forbidden Stories, телефоны президента Франции и членов правительства страны могли прослушиваться с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

Один из телефонных номеров Эмманюэля Макрона был обнаружен в списке возможной прослушки, заявил Лоран Ришар, глава участвовавшей в журналистском расследовании организации.

При этом неясно, подвергся ли телефон Макрона хакерской атаке. Кроме того, по этим данным, в списке марокканских спецслужб оказались телефоны ряда членов французского правительства. Французская газета Le Monde сообщила, что телефон Макрона был занесен в регистр в марте 2019 года. По ее данным, среди потенциальных жертв слежки также бывший премьер-министр Франции Эдуард Филип.

Елисейский дворец заявил о проведении соответствующего расследования. Правительство сделает все, чтобы внести ясность в ситуацию.

Между тем немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что в список для возможной прослушки были включены номера 14 глав государств и правительств. Среди них - бывший премьер-министр Ливана Саад Харири, главы правительств Марокко и Пакистана Саад ад-Дин аль-Османи и Имран Хан.

18 июля были опубликованы результаты длившегося несколько месяцев журналистского расследования "Проект Pegasus", включавшего 16 редакций, среди которых немецкие NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, а также правозащитные организации Amnesty International и Forbidden Stories. В распоряжение журналистов и правозащитников попал список из 50 тысяч телефонных номеров - потенциальных целей слежки - из нескольких десятков стран.

По данным проекта, власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу, разработанную израильской фирмой NSO Group. Более чем в 1000 случаев удалось идентифицировать обладателей этих номеров, среди которых оказались, в том числе, высокопоставленные политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и целого ряда других стран.

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