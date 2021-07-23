Политика После сообщений о прослушке президент сменил свой номер и мобильник

2021-07-23 14:00

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил свой телефон и номер после сообщений о том, что он стал жертвой израильского шпионского программного обеспечения Pegasus, сообщает ВВС.

В Офисе президента заявили, что он также приказал пересмотреть протоколы безопасности.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что с помощью шпионской программы Pegasus могли следить за смартфонами Макрона и ряда французских министров. Программу якобы применили спецслужбы Марокко.

Марокканские власти отрицали использование Pegasus и заявили, что обвинения являются "необоснованными и ошибочными".

Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежение может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров. Программа копирует отправленные и полученные на телефон сообщения, собирает фотографии и записывает звонки. Кроме того, Pegasus получает доступ к микрофону и видеокамере, позволяет подслушивать и подглядывать за владельцами устройств. С помощью программы можно отслеживать местонахождение телефонов.

Компания NSO Group заявляет, что продает программу исключительно правительственным ведомствам и для борьбы с терроризмом и преступностью. Неизвестно, устанавливалось ли программное обеспечение на телефон президента Франции. Но его номер был в списке из 50 000 контактов, которые, как считается, с 2016 года стали мишенью для клиентов NSO Group, создателя Pegasus. В список входят политики и главы государств, руководители предприятий, активисты.

Власти Венгрии, Израиля и Алжира ранее начали расследование законности использования Pegasus.