Политика После сообщений о прослушке президент сменил свой номер и мобильник

2021-07-23 14:00

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил свой телефон и номер после сообщений о том, что он стал жертвой израильского шпионского программного обеспечения Pegasus, сообщает ВВС.

В Офисе президента заявили, что он также приказал пересмотреть протоколы безопасности.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что с помощью шпионской программы Pegasus могли следить за смартфонами Макрона и ряда французских министров. Программу якобы применили спецслужбы Марокко.

Марокканские власти отрицали использование Pegasus и заявили, что обвинения являются "необоснованными и ошибочными".

Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежение может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров. Программа копирует отправленные и полученные на телефон сообщения, собирает фотографии и записывает звонки. Кроме того, Pegasus получает доступ к микрофону и видеокамере, позволяет подслушивать и подглядывать за владельцами устройств. С помощью программы можно отслеживать местонахождение телефонов.

Компания NSO Group заявляет, что продает программу исключительно правительственным ведомствам и для борьбы с терроризмом и преступностью. Неизвестно, устанавливалось ли программное обеспечение на телефон президента Франции. Но его номер был в списке из 50 000 контактов, которые, как считается, с 2016 года стали мишенью для клиентов NSO Group, создателя Pegasus. В список входят политики и главы государств, руководители предприятий, активисты.

Власти Венгрии, Израиля и Алжира ранее начали расследование законности использования Pegasus.

subscriber subscriber

Еще по теме

Замглавы Офиса президента Смирнов помог выйти на свободу вору в законе «Умке»

2021-07-22 19:10

Двое вооруженных мужчин напали на президента Мали во время молитвы в мечети

2021-07-21 09:40

Номер телефона президента обнаружен в списке прослушки системы электронного шпионажа

2021-07-21 09:02

Обещавший всем богатую жизнь сельский учитель официально стал президентом

2021-07-20 10:41

Еще новости в разделе "Политика"

На официальном сайте Олимпиады срочно переделали карту Украины и Крыма

2021-07-23 14:46

После сообщений о прослушке президент сменил свой номер и мобильник

2021-07-23 14:00

Мэр Антверпена заявил, что более 40% территории Бельгии нужно присоединить к Нидерландам

2021-07-23 11:20

Разумков написал письмо спикеру Конгресса США по ситуацией вокруг Северного потока-2

2021-07-23 08:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

На официальном сайте Олимпиады срочно переделали карту Украины и Крыма 2021-07-23 14:46
После сообщений о прослушке президент сменил свой номер и мобильник 2021-07-23 14:00
Мэр Антверпена заявил, что более 40% территории Бельгии нужно присоединить к Нидерландам 2021-07-23 11:20
Разумков написал письмо спикеру Конгресса США по ситуацией вокруг Северного потока-2 2021-07-23 08:26