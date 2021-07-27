Политика Газпром отказался бронировать дополнительные мощности Украины для транзита газа на август

2021-07-27 17:20

Российский газовый монополист "Газпром" снова отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на август.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform. "Оператор газотранспортной системы Украины во вторник выставлял на аукцион дополнительные транзитные мощности на июль (63,7 млн кубометров в сутки), они оказались полностью невостребованными", - говорится в сообщении.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд кубометров - это 109 млн кубометров в сутки, 15 млн кубометров твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн кубометров в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн кубометров в сутки, полностью выбирая забронированный объем. Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на дополнительные мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

Ранее в этом году "Газпром" тоже не бронировал мощности на май, июнь и июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" и "Ямал-Европа".