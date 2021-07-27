Спорт Украинец Романчук установил олимпийский рекорд

2021-07-27 19:20

 

Вместе с олимпийским, Михаил Романчук обновил и национальный рекорд Украины. В финале заплыва на 800 метров от страны выступят сразу два пловца.

Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем, проплыв расстояние за 7 минут 41,28 секунды.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте XXII Летних олимпийских игр.

Кроме того, показанное пловцом в полуфинальном заплыве время стало новым рекордом Украины.

В финал от Украины также вышел Сергей Фролов, проплывший дистанцию за 7 мин 47,67 сек.

Таким образом, в финальном заплыве 29 июля от Украины за медали поборются сразу два спортсмена.

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