Экономика После рекордного роста биткоин обрушился на 6% за сутки

2024-11-27 09:35

Цена самой известной криптовалюты упала до $92 410. После чего актив немного восстановил свои позиции, и сейчас снова показывает спад стоимости. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки актив обрушился на 6%. Капитализация BTC снизилась до $1,82 трлн.

Аналитики объясняют, что падение цены криптовалюты связано с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа, недавно пригрозившего введением новых торговых тарифов в отношении Китая и других стран.

Вслед за биткоином большинство криптовалют, включая альтокины, продолжили снижение. Однако, исключением стал Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, выросшая до $3 242,17.

Напомним, сначала криптовалюта выросла более чем в два раза в этом году и поднялась примерно на 40% за две недели с тех пор, как Дональд Трамп был избран следующим президентом США, и в Конгресс были избраны многие законодатели, поддерживающие рынок криптовалют.

Также во время своей предвыборной кампании Трамп активно использовал цифровые активы, пообещав сделать США "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткоинов.