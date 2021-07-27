Политика Угрожает безопасности Украины: в Европарламенте против соглашения по "Северному потоку-2"

2021-07-27 19:40

 

Европарламент выступил с открытым заявлением, в котором раскритиковал соглашение между Соединенными Штатами Америки и Германией по газопроводу "Северный поток-2". Законодательный орган ЕС призывает обратить внимание на то, что проект подрывает безопасность Украины и противоречит "Зеленому курсу".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу члена Европарламента Пятраса Ауштрявичюса.

Евродепутаты убеждены в том, что соглашение между Германией и США является попыткой стран улучшить отношения и изменить ситуацию с "очень плохой на плохую".

"Газопровод "Северный поток - 2" подрывает безопасность Украины, особенно в связи с тем, что Россия продолжает провоцировать и нагнетать напряженность против Украины: от наращивания военного потенциала у границ Украины, свидетелями которого мы стали этой весной, до последней пропагандистской акции с подачи жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека", - сообщается в заявлении членов Европарламента.

В частности, отмечается, что запуск газопровода не только противоречит "Зеленому курсу", но увеличивает зависимость ЕС от энергоносителей из Российской Федерации.

Стоит отметить, что заявление поддержали 11 членов Европарламента.

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