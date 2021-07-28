Политика Байден назвал причину следующей потенциальной масштабной войны

2021-07-28 21:20

Глава Белого дома считает, что причиной следующего масштабного конфликта станут кибератаки. Байден уверен, что в следующие 10 лет мир изменится стремительнее, чем в предыдущие 50 лет.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден считает, что причиной следующей войны с крупным государством станут кибератаки.

Об этом глава Белого дома рассказал в интервью информационному агентству Bloomberg.

"Мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве", - заявил глава Белого дома.

Джо Байден напомнил, какие угрозы в физическом мире нанесли недавние атаки вирусов-вымогателей.

Президент США отметил стремительное развитие технологий. По его мнению , в следующие десять лет мир будет развиваться намного быстрее, чем в предыдущие 50 лет.