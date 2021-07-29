Политика Конфликт вокруг Карабаха: Азербайджан обвинил Армению в срыве перемирия

2021-07-29 15:21

Вооруженные силы Армении нарушили договоренности о прекращении огня и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы.

Об этом в четверг, 29 июля, сообщает Минобороны Азербайджана.

"29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат Ф-1", – сообщает ведомство.

В Минобороны страны подчеркивают, что противник был подавлен ответным огнем.

"Подразделения азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку", – добавили в ведомстве.