Политика Арахамия назвал требование Украины по Северному потоку-2

2021-07-29 19:40

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о том, что Украина будет добиваться от США и Германии реальных гарантий, а не простых обещаний относительно транзита газа после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал на телеканале "Украина 24".

"Будапештский меморандум-2 - так мы назвали этот короткий брифинг Байдена и Меркель (относительно запуска "Северного потока-2" - ред.). Там нет никаких гарантий, кроме голословных фраз. Для нас как для власти сейчас главная задача - максимально использовать все дипломатические мощности в стране, в том числе и визит Зеленского в США, чтобы защитить и получить компенсаторные механизмы и гарантии. Давайте будем разделять экономический вопрос и безопасность. Вопрос безопасности - это энергетическая независимость, энергетическая безопасность. Если полностью прекратится транзит, то это приведет к тому, что может быть газовый кризис в стране. А экономический вопрос - это потеря 3 млрд долларов в год, за 10 лет это 30 млрд долларов. А взамен нам предлагают неопределенный "зеленый" фонд на 1 млрд долларов", - подчеркнул нардеп.

По словам Арахамия, "звучит это не очень правильно".

"Поэтому мы доносим эту мысль до всех наших партнеров. В США, кстати, очень большой резонанс с этим связан, все республиканцы единодушно критикуют решение Байдена, а также около половины демократов публично это делают, что не очень привычно для США, потому что они критикуют своего же президента, будучи с ним в рядах одной партии. Потому что это решение очень дискуссионное", - сказал "слуга народа".

Как отметил нардеп, "все, что на уровне обещаний - это не гарантии".

"Давайте будем реалистами. Поэтому мы будем требовать контрактов - фактически это контракт на транзит с гарантированной оплатой. Возможно, требовать - это не очень правильное слово. Мы будем работать по всем дипломатическим каналам. У нас сейчас сильные союзники по этому вопросу - Польша и Литва", - сказал он.