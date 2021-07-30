Политика В Китае посадили на 18 лет миллиардера, который построил для своих работников идеальный город

2021-07-30 21:36

В Китае суд приговорил местного сельскохозяйственного магната Сунь Даву, разбогатевшего на промышленном свиноводстве, к 18 годам лишения свободы за «провоцирование неприятностей». 

Сунь Даву создал многомиллиардный бизнес и обеспечил работой девять тысяч человек. Он построил для своих сотрудников отдельный город, где отразил свое видение справедливого сельского общества: в нем жители получают бесплатный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.

Крупного бизнесмена арестовали еще в 2020 годау вместе с женой, двумя сыновьями и невестками. Приговор был вынесен после нескольких недель тайных слушаний. Суд постановил, что Сунь Даву виновен в препятствовании государственному управлению, разжигании ссор и провоцировании неприятностей, и посадил его в тюрьму на 18 лет.

Такие формулировки часто используются в уголовных делах во время политического преследования правозащитников и диссидентов в Китае, отмечает издание.

Китайские правозащитники считают, что преследование действительно может быть местью за давнюю дружбу миллиардера с китайскими диссидентами. Т

 

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Сегодня заседание СНБО впервые пройдет не на Банковой в Киеве, а в Донецкой области 2021-07-30 10:45