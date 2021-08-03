Политика Захват Кандагара и временная столица - раскрыты планы талибов после вывода войск США

2021-08-03 08:15

Боевики движения "Талибан" контролируют уже половину Афганистана. Об этом со ссылкой на подсчеты иностранных наблюдателей сообщает Радио Свобода.

Сами боевики утверждают, что контролируют уже 80% территории Афганистана.

На данный момент они входят в Герат - полумиллионный административный центр одноименной провинции Западного Афганистана. Кроме того, на юге страны боевики пытаются захватить контроль над Кандагаром и Лашкаргаха.

При этом в лагерях беженцев в Кандагаре проживает около 11 тысяч семей. Как пишет ВВС со ссылкой на оценки члена парламента Афганистана, угроза захвата города талибами "вполне реальна". Депутат говорит, что талибы намерены сделать Кандагар своей временной столицей.

В то же время если Кандагар падет, правительство Афганистана потеряет контроль еще над пятью-шестью провинциями юго-западного региона.