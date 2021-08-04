Политика КГБ Беларуси снова облажалось по-крупному! Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в страну

2021-08-04 14:42

Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться в Беларусь из Германии.

"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь [в Германии] есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим", – написала Максимова в Instagram

Спортсменка добавила, что надеется на продолжение спортивной карьеры и на то, что у нее будет возможность тренироваться, выступать и готовиться к следующим Олимпийским играм.

Вместе с Максимовой в Беларусь отказался возвращаться ее муж Андрей Кравченко, который на Олимпиаде 2008 года завоевал серебряную медаль в десятиборье.