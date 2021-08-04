Политика Кулеба: В Крымской платформе появился "важный партнер"

2021-08-04 20:40

Участие в Крымской платформе подтвердил "важный участник". Число стран-участников достигло 31.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в среду, 4 августа, сообщил, что к участию в Крымской платформе присоединился "важный партер".

"Только что получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма", - написал он в в Twitter.

Напомним, первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа.

Накануне в МИД заявили, что саммит не сможет быть ежегодным из-за отсутсвия необходимых на его проведение средств.