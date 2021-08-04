Политика Кулеба: В Крымской платформе появился "важный партнер"

2021-08-04 20:40

 

Участие в Крымской платформе подтвердил "важный участник". Число стран-участников достигло 31.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в среду, 4 августа, сообщил, что к участию в Крымской платформе присоединился "важный партер".

"Только что получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма", - написал он в в Twitter.

Напомним, первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа.

Накануне в МИД заявили, что саммит не сможет быть ежегодным из-за отсутсвия необходимых на его проведение средств.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

МИД готовит экстренную эвакуацию украинцев из Турции, которая охвачена лесными пожарами

2021-07-30 09:41

Власти Франции сегодня открыли границы для украинских туристов

2021-07-23 15:15

Кулеба: Надо объединиться, чтобы РФ не превратила Черное море на свое "внутреннее озеро"

2021-07-20 17:40

Украинцев могут оставить без пенсий, раскрыт важный нюанс о выплатах: "В ПФУ имеют право..."

2021-07-19 17:20

Еще новости в разделе "Политика"

Кулеба: В Крымской платформе появился "важный партнер"

2021-08-04 20:40

Сенат США призвал Байдена помочь Украине расследовать смерть Шишова

2021-08-04 20:20

КГБ Беларуси снова облажалось по-крупному! Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в страну

2021-08-04 14:42

Литва начала депортировать нелегальных мигрантов, прорвавшихся из Беларуси

2021-08-04 09:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кулеба: В Крымской платформе появился "важный партнер" 2021-08-04 20:40
Сенат США призвал Байдена помочь Украине расследовать смерть Шишова 2021-08-04 20:20
КГБ Беларуси снова облажалось по-крупному! Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в страну 2021-08-04 14:42
Литва начала депортировать нелегальных мигрантов, прорвавшихся из Беларуси 2021-08-04 09:40