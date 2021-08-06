Стало известно, о чем договаривались глава ОП Ермак, глава МИД Кулеба и Госсекретарь США Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и председателем Офиса президента Андреем Ермаком.
О чем говорили, рассказал представитель Вс Прайс, пишет пресс-служба Госдепартамента.
Отмечают, что секретарь Блинкен отметил приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии России в Украине.
Также стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита Президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.