Политика Стало известно, о чем договаривались глава ОП Ермак, глава МИД Кулеба и Госсекретарь США Блинкен

2021-08-06 10:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и председателем Офиса президента Андреем Ермаком.

О чем говорили, рассказал представитель Вс Прайс, пишет пресс-служба Госдепартамента.

Отмечают, что секретарь Блинкен отметил приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии России в Украине.

Также стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита Президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.