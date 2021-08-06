Политика Стало известно, о чем договаривались глава ОП Ермак, глава МИД Кулеба и Госсекретарь США Блинкен

2021-08-06 10:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и председателем Офиса президента Андреем Ермаком.

О чем говорили, рассказал представитель Вс Прайс, пишет пресс-служба Госдепартамента.

Отмечают, что секретарь Блинкен отметил приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии России в Украине.

Также стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита Президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.

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Политика

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Стало известно, о чем договаривались глава ОП Ермак, глава МИД Кулеба и Госсекретарь США Блинкен 2021-08-06 10:22