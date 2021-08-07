Политика Данилов напомнил, как Франция и Германия "слили" Украину Путину

2021-08-07 14:30

 

Германия и Франция отчасти виноваты в нападении России на Украину, ведь они еще в 2008 году заблокировали интеграцию нашей страны в НАТО, пытаясь умиротворить агрессора.

Таким мнением поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью НВ.

"В 2008 году Германия и Франция отказались поддержать предложение о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО, а сегодня мы имеем последствия этого в Грузии и в Украине. Потому что, если бы мы имели ПДЧ, может, у нас была бы другая ситуация. Потому что план действий по членству в НАТО — это уже гораздо больше обязательств", – подчеркнул он.

Данилов напомнил, что Франция была посредником в мирном урегулировании российско-грузинской войны, но в результате Грузия потеряла часть территории, а французы получили крупный контракт с Россией на постройку вертолетоносцев. По его словам, Франция и Германия в 2008 году буквально в последний момент испортили планы Украины и Грузии по сближению с НАТО.

"Я хорошо знаком с этими вопросами, каким образом они готовились и в последние день-два все ломалось, скажем так. Именно эти страны объясняли, что нельзя злить Россию. Ну так подождите, а мы? После 2010 года, после 2013 года и того, что мы сегодня имеем, — это все последствия нежелания злить Россию", – напомнил секретарь СНБО.

Он также отметил, что на Будапештский меморандум с Украиной 1994 года Запад сегодня не обращает никакого внимания.

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