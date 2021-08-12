Самая нейтральная и лояльная страна Евросоюза ввела жесткие санкции против Беларуси

Власти, пожалуй, самой нейтральной страны Европы - Швейцарии приняли решение ужесточить санкции против властей Беларуси. Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.
"Швейцария глубоко озабочена постепенно ухудшающейся ситуацией с правами человека в Беларуси и отсутствием диалога между руководством страны и гражданским обществом. Швейцария продолжает призывать Беларусь к соблюдению международных обязательств в сфере прав человека, которые включают уважение права на свободу мнений, ассоциаций и мирных собраний, к освобождению всех незаконно задержанных и к расследованию обвинений в пытках или жестоком обращении со стороны силовых структур", - указано в документе.
Новые ограничения коснутся, в частности, финансового сектора республики.
Санкции запрещают:
"Усиливая санкции в отношении Беларуси, Швейцария равняется на различные решения, приняты в июне Европейским Союзом", - подчеркнули в правительстве.