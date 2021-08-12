Политика Самая нейтральная и лояльная страна Евросоюза ввела жесткие санкции против Беларуси

2021-08-12 13:43

Власти, пожалуй, самой нейтральной страны Европы - Швейцарии приняли решение ужесточить санкции против властей Беларуси. Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

"Швейцария глубоко озабочена постепенно ухудшающейся ситуацией с правами человека в Беларуси и отсутствием диалога между руководством страны и гражданским обществом. Швейцария продолжает призывать Беларусь к соблюдению международных обязательств в сфере прав человека, которые включают уважение права на свободу мнений, ассоциаций и мирных собраний, к освобождению всех незаконно задержанных и к расследованию обвинений в пытках или жестоком обращении со стороны силовых структур", - указано в документе.

Новые ограничения коснутся, в частности, финансового сектора республики.

Санкции запрещают:

  • продажу, поставку или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, которое может быть использовано для мониторинга или перехвата белорусскими властями данных из интернета и телефонной связи;
  • продажу, поставку или передачу предметов двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях;
  • импорт, покупку или перемещение некоторых видов продукции калийной и нефтеперерабатывающей отраслей.
  • Кроме того, под санкции Швейцарии попали госпредприятие Белаэронавигация и три банка - Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк.

"Усиливая санкции в отношении Беларуси, Швейцария равняется на различные решения, приняты в июне Европейским Союзом", - подчеркнули в правительстве.

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