Политика Военная авиация РФ провела тренировку в оккупированном Крыму

2021-08-15 14:30

 

Оккупационные войска провели масштабные авиационные тренировки в оккупированном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

Силы авиации Черноморского флота России и экипажи штурмовиков Южного военного округа России во время учений нанесли бомбовые и ракетные удары по наземным целям условного противника на полигоне Опук в оккупированном Крыму.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Черноморского флота и штурмовиков Су-25 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели летно-тактические учения с задачей ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на морском побережье на полигоне Опук под Феодосией", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "экипажи выполнили пуски ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим командные пункты управления войсками противника и элементы противодесантной обороны". К учениям привлекли более десятка самолетов.

9 августа в России и Украине начались масштабные военные учения.

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