Политика Байден выступил в первым официальным заявлением по ситуации в Афганистане

2021-08-17 09:02

Комментируя ситуацию в Афганистане, президент США заявил, что его страна не может вмешиваться во внутренние конфликты других стран. Об этом американский лидер заявил на YouTube-канал Госдепа США во время своего обращения к нации.

"Армия США не должна ввязываться в "вечные" военные конфликты в других странах", - заявил Джо Байден.

По его словам, политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало, а военные отказались сражаться с талибами.

"Американские военные не должны гибнуть в войне, которую сами афганцы отказываются вести. Если афганские военные не способны защитить страну, еще год присутствия американской армии ничего не изменит", - объяснил президент США.

Он отметил, что считает верным решение о выводе войск, но ситуация в стране разворачивалась стремительнее, чем предполагалось.

"Я не буду просить наших солдат бесконечно сражаться в гражданской войне другой страны", - заявил он.

По словам американского президента, США изначально не планировали создавать демократическую нацию в Афганистане, главной задачей было предотвращение терроризма и в случае угрозы американцам США могут вернуть войска назад.

"США продолжают поддержку Афганского народа", - заявил Байден.

 

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