Мир На военной базе в Афганистане заблокированы украинцы

2021-08-17 17:00

В Афганистане на военной базе оказались заблокированными украинцы, которые работали по частному военному контракту. Предложенная эвакуация через Пакистан сейчас для них неосуществима.

Об этом на условиях анонимности рассказал LIGA.net один из украинцев, который находится на этой базе. По его словам, сейчас на базе находятся 12 украинцев, есть также заблокированные украинцы на других базах.

"Они (талибы, – ред.) пришли, сказали отдавать оружие. Мы сказали, что пока мы тут оружие отдавать не будем. Они нашу старую охрану прогнали, сами стали вместо нее", – рассказывает о событиях на своей базе собеседник LIGA.net. Сейчас талибы не выпускают украинцев с базы, хотя должны были, говорит собеседник.

По его словам, заблокированные на базе украинцы вчера обратились в Министерство иностранных дел и к военному атташе с просьбой об эвакуации. "Вчера общались, наши должны выслать Ил на Пакистан, но нам предложили своим ходом до Пакистана добраться", - говорит собеседник Однако, по его словам, сейчас украинцы не могут самостоятельно добраться до Пакистана. "Мы со своей базы не можем выехать и до аэропорта проехать три километра. Как бы за Пакистан и говорить нечего", – объясняет он.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии LIGA.net сказал, что всего из Афганистана хотят эвакуироваться 120 украинцев. Это – украинцы афганского происхождения и люди, которые работают по частным контрактам. По словам Николенко, сейчас в аэропорту Кабула находится самолет для их эвакуации. Однако в Афганистане запретили полеты гражданских суден (разрешения выдаются лишь военным), а ситуация в аэропорту Кабула остается неконтролируемой.

Николенко говорит, что сейчас параллельно отрабатываются и другие варианты эвакуации. "Приоритет номер один – безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", – подытожил он.