Политика Великобритания примет на ПМЖ 20 тысяч женщин из Афганистана - готов план переселения

2021-08-18 12:45

Великобритания примет 20 тысяч беженцев из Афганистана в течение пяти лет в рамках нового плана переселения. Об этом заявила глава МВД Британии Прити Пател.

По его словам, беженцы могут "начать новую жизнь в безопасности в Великобритании, вдали от тирании и угнетения, с которыми они теперь сталкиваются".

Программа позволит 20 тысячам афганцев устроиться в Британии в течение пяти лет, при этом 5 тысяч из этого количества прибудут в страну до конца 2021 года. Приоритет будет предоставляться женщинам, девочкам, религиозным и другим меньшинствам.

Как пишет The Guardian, по размеру и охвату схема аналогична схеме для сирийцев, в рамках которой с 2014 года было переселено 20 тысяч человек. Издание уточняет, что "вероятно, возникнут вопросы, почему это число такое же, учитывая, что население Афганистана вдвое превышает население Сирии, а Великобритания была активным участником конфликта".