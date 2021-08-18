Политика Сопротивление Талибану возглавил вице-президент Афганистана Амрулла Салех

2021-08-18 12:04

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех возложил на себя обязанности президента страны и призвал сограждан к сопротивлению «Талибану».

Амрулла Салех пояснил, что в соответствии с Конституцией он будет временно исполнять обязанности главы государства, так как президент Ашраф Гани самоустранился от них, сбежав из страны, пишет ZN.ua.

"В случае отсутствия, бегства, отставки или смерти президента вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента", — написал Амрулла Салех в Twitter.

Он призвал граждан Афганистана присоединяться к движению сопротивления против «Талибана».

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на Вьетконг. В отличие от США и НАТО, мы не теряли дух и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены. Присоединяйтесь к сопротивлению", — заявил Амрулла Салех.

Накануне он завлял, что никогда не покорится террористам из «Талибана» и не предаст идеалы Ахмада Шаха Масуда — полевого командира моджахедов, который сражался против советской оккупации, был министром обороны Афганистана и погиб от рук талибов в 2001 году.

Напомним, лидер талибана Абдель Гани Барадар, бывший в изгнании 20 лет, вчера прибыл из Катара и Кандагар якобы для переговоров с представителями различных политических течений. Барадар - лидер и полевой командир талибов.

В свое время он был заместителем муллы Мухаммеда Омара и руководителя совета Кветта Шура. Барадар был захвачен в плен пакистанской разведкой 8 февраля 2010 года. Ранее он заявлял, что талибам предстоит доказать свою способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев.