В первом саммите Крымской платформы примут участие представители 44 стран - озвучен состав

В первом саммите Крымской платформы примут участие представители 44 стран, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В частности, на саммит прибудут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении и Финляндии. Также участие примет президент Европейского совета.
На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия и Швеция.
От Швейцарии и Чехии прибудут главы парламентов.
Четырнадцать государств будут представлены на уровне глав МИД: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония.