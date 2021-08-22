Политика Кулеба о ситуации в Беларуси: мы должны быть готовы к любому сценарию

2021-08-22 10:00

Украина должна быть готова ко всем сценариям, несмотря на любые действия и заявления нелегитимного президента Александра Лукашенко.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра иностранных дел, Украина продолжает помогать Литве отгораживаться от Беларуси колючей проволокой.

"Мы активно помогаем литовцам отгораживаться колючей проволокой от Беларуси. Мы очень благодарны Литве за то, что она такая дружеская и к нам, и поддерживает всегда. И когда у нас появилась возможность поддержать их, мы сразу это сделали", - заявил Кулеба .

Как отметил глава МИД Украины, в Беларуси ситуация напоминает "качели", поскольку т.наз."президент" страны демонстрирует свою власть и мстит государствам, которые, по мнению Александра Лукашенко, действуют против него.

"Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос абсолютно приоритетным для правительства, для президента. Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И в вот этих различных сценариев мы должны быть готовы", - подытожил Кулеба в интервью журналистам.