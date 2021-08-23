Декларация участников Крымской платформы: полный текст документа
2021-08-23 17:40
Участники Международной Крымской платформы 23 августа подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, осудили временную оккупацию Крыма, милитаризацию полуострова, нарушения прав человека и свободы судоходства в регионе и призвали Российскую Федерацию к конструктивному участию в деятельности платформы.
Об этом говорится в совместной декларации по результатам саммита, опубликованной на сайте МИД.
Участники Международной Крымской платформы осуждают:
- продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которые несут жители Крыма, такие как право на мирные собрания, право на свободу взглядов и их свободное выражение, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которые несут в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты;
- продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе;
- препятствование правам и свободам судоходства, осуществляемой в соответствии с международным правом, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, и подчеркивают, что такие помехи имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков;
- продолжающуюся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым.
Участники Международной Крымской платформы решили:
- создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации РФ территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом,
- продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя РФ,
- рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России того требуют,
- противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, которые постоянно меняются, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыму, поддерживать совместные усилия по усилению устойчивости к этим угрозам в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе,
- повторно подтвердить обязательства решительно противодействовать любым односторонним попыткам бросить вызов и изменить международный порядок, основанный на верховенстве права, и выразить решимость защищать, поддерживать и укреплять международный правопорядок, включая правовой режим морей и океанов, основанной на уважении к международному морскому праву, в том числе, как это отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву,
- призвать РФ выполнять свои обязательства как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права и других применимых норм международного права, требовать, чтобы РФ немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, в частности миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, охватывающих всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций,
- объединить усилия, направленные на защиту прав и свобод гражданского населения, проживающего в оккупированном Крыму и добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных Россией по политическим мотивам и ее государственными агентами как на территории оккупированного Крыма, так и на территории РФ,
- призвать РФ обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозных общин полуострова, включая этническими украинцами и крымскими татарами, возможность в полной мере пользоваться своими правами человека и предоставить возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, которые сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации,
- использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией, рассматривать возможность применения других механизмов там, где это целесообразно, а также консультироваться, обмениваться и координировать должным образом свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма,
- рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом,
- создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств-участников Платформы (создать контактные подразделения по вопросам Крыма),
- признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей,
Подытоживая, участники
- приветствуют необходимы совместные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,
- подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерный захват неприемлемы,
- подтверждают свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией,
- приветствуют создание Украине Национального офиса Крымской платформы,
- приветствуют создание Международной экспертной сети Крымской платформы с учетом поддержки ее деятельности и предлагают международным и национальным неправительственным организациям, аналитическим центрам и экспертному сообществу привлекаться к деятельности сети,
- ожидают возвращения Украины временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляет о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшение социально-экономического положения на полуострове,
- призывают РФ привлекаться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
По последним данным Министерства иностранных дел, 46 стран и международных организаций принимают участие в саммите.