Декларация участников Крымской платформы: полный текст документа

продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные о

такие как право на мирные собрания, право на свободу взглядов и их свободное выражение, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которые несут в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты;