Политика Кремль отреагировал на саммит Крымской платформы

2021-08-23 20:20

 

Проходящее в Киеве мероприятие по Крыму у Путина воспринимают как "чрезвычайно недружественное".

В Кремле считают саммит Крымской платформы недружественным по отношению к России. Об этом заявил в понедельник, 23 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал он.

Также Песков прокомментировал украинские санкции против нескольких российских медиакомпаний.

"Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которая касается нашей страны, наших СМИ. Это еще один шаг на пути, фактически, наверное, удушения свободы слова в Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков", - заявил он.

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