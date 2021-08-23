Политика Меркель пообещала санкции против РФ, если Северный поток-2 будет использоваться как оружие

2021-08-23 22:00

Украина инициирует проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством Германии по выработке механизма, который будет гарантировать энергетическую безопасность Украинского государства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он отметил, что во время встречи было обговорено угрозы от реализации проекта российского газопровода Северный поток–2.

По его словам, для Украины важно получить четкий международно-правовой механизм, который гарантирует безопасность и станет действенным предохранителем от российской военной агрессии. "В соответствии с Соглашением об ассоциации мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", – рассказал президент.

Он отметил, что даже сегодня, когда газопровод еще не достроен, четко видно, кто контролирует цены на газ в Европе и их рост.

Федеральный канцлер Ангела Меркель со своей стороны поддержала необходимость продолжения сотрудничества Украины и Германии в сфере энергетики. Она сообщила, что в Украину прибудет министр экономики и энергетики Петер Альтмайер для участия в важных переговорах.

Ангела Меркель отметила, что Германия хочет как можно скорее продлить действие договора о транзите газа по территории Украины после 2024 года, о чем она уже говорила в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы после 2024 года будем экспортировать газ из России в Европу, и здесь важно, чтобы Украина осталась транзитной страной и чтобы этот договор был продлен", – сказала она.

Федеральный канцлер также отметила, что Германия и США разделяют позицию относительно того, что газ нельзя использовать как оружие. По ее словам, Северный поток – 2 будет действовать в рамках европейского правового поля, в частности Третьего энергетического пакета, и если РФ будет пытаться использовать этот газопровод как оружие, будет подниматься вопрос о применении санкций.