Политика В МИД срочно опровергли заявление заместителя Кулебы о захвате самолета в аэропорту Кабула

2021-08-24 11:20

Спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина о том, что украинский эвакуационный самолет в Кабуле был захвачен вооруженными людьми. 

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - приводит слова НиколенкоРБК-Украина .

По его словам, все самолеты, которые привлекала Украины для эвакуации из Афганистана, безопасно вернулись в страну. На сегодня тремя эвакуационными рейсами вывезли 256 человек.

Николенко уверяет,  что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы организовать эвакуацию.

"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой. МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации", - добавил Николенко.

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