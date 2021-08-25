Политика В ЕС проговорились, что в ближайшие 20 лет Украина не станет членом Евросоюза

2021-08-25 12:40

Для получения членства в Евросоюзе Украине предстоит "еще 20 лет работы". Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила в интервью Европейской правде.

"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции", – отметила она.

По ее словам, подготовка к членству в ЕС займет очень много времени.

"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!", –заявила Кальюлайд.

Он отметила, что на пути к членству Украине, Молдове и Грузии, возможно, помог бы некий промежуточный этап. При этом экономики стран уже интегрируются с экономикой ЕС.