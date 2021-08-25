Политика Власти РФ недовольны "абсолютно неверной" позицией Турции по оккупации Крыма

2021-08-25 21:00

Российские власти недовольны позицией Турции по оккупации Крыма. Об этом 25 августа заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает российский ТАСС.

Комментируя выступление турецкой делегации на форуме Крымской платформы, спикер Кремля отметил, что позицию Турции, которая считает захват украинского полуострова нарушением международного права, в Москве расценивают как "абсолютно неверную".

По словам Пескова, российская сторона "готова и исполнена терпения дальше разъяснять турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом".

Он также добавил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, однако "крымская тема" относится к области существенных разногласий между двумя странами.

23 августа, выступая на первом саммите Крымской платформы в Киеве, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что деоккупировать украинский Крым можно только дипломатическим путем.

"Мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости в Украине", – добавил турецкий министр.