Политика Кучма признал, что недооценил две вещи во время своего президентства

2021-08-25 21:40

Второй президент Украины Леонид Кучма считает своей ошибкой как президента то, что он недооценил роль российских агентов в украинском политикуме, а также потенциал гражданского общества.

Источник: интервью "Украинской правде" относительно 30 лет независимости Украины

Детали: В ответ на вопрос, что он считает своей самой большой ошибкой во времена президентства, Кучма ответил: "За десять лет ошибок было немало. Мы же все делали впервые, создавая государство".

По его словам, "украинская экономика была лишь осколком единого хозяйственного комплекса СССР.", поэтому действовать приходилось "в ситуации самого острого кризиса, самого глубокого падения".

Кучма считает, что "справились, страна поднялась", а значит ошибки не были фатальными.

Прямая речь: "Если же брать не конкретные поступки и решения, а более общий, стратегический план, то были две важные вещи, которые я недооценил.

Первая – это наполненность нашего политикума остатками московской агентуры – и прямыми "гэбистами", и агентами влияния. Я даже представить не мог, сколько "закладок" (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы – действовал бы иначе.

А вторая вещь, которую я недооценил – это потенциал украинского гражданского общества. Оно уже давно опережает власти, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана".

Напомним: Леонид Кучма – второй президент Украины, который управлял страной два срока (с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года) и отчасти привел своими действиями к Оранжевой революции.

Он фигурировал в "кассетном скандале" из-за пленок майора Николая Мельниченко из Службы охраны президента, которые должны были пролить свет на заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году.

В 2004 году Кучма исключил из Военной доктрины положения о вступлении Украины в НАТО и Европейский Союз как конечную цель евроатлантической интеграции.

После начала российской агрессии Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по решению конфликта на востоке страны (с небольшим перерывом с 2014-го по 2020-го года).