Мир видео 23-річна блогерка загинула при зйомці нового ролика для TikTok

2021-08-26 14:25

23-річна блогерка Кубра Доган з Туреччини загинула при зйомці нового ролика для TikTok, повідомляє видання Daily Mail.

Дівчина залізла на дах разом зі своєю 16-річною двоюрідною сестрою Хелен. Вони збиралися записати кілька відео для TikTok, на якому зафіксувати захід сонця. Під час зйомки Кубра випадково наступила на погано закріплену покрівлю і провалилася. Дівчина померла на місці від отриманих травм, впавши з висоти майже у 50 метрів.

Тепер дядько загиблої дівчини Небі Доган має намір подати в суд на організацію, що відповідала за установку даху. Він збирається домагатися справедливості до кінця.

«Я не дозволю спустити цю справу на гальмах», — заявив Небі Доган.