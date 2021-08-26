В НАТО рассказали, какие реформ Альянс ждет от Украины

2021-08-26 16:40

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ рассказал, какие реформы остается воплотить Украине, чтобы приблизиться к положительному решению членов Альянса по ПДЧ. В частности, интересует вопрос реформирования институтов национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью американского чиновника для "Интерфакс-Украина".

По его словам, это вопросы:

реформирования институтов национальной безопасности,

управления и контроля,

взаимосовместимости в Вооруженных Силах,

гражданского контроля,

политического контроля,

парламентского надзора,

реформы сектора разведки, что "очень сложно, но и очень важно".

"Но есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов", - заявил он.