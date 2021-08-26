Политика В НАТО рассказали, какие реформ Альянс ждет от Украины

2021-08-26 16:40

 

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ рассказал, какие реформы остается воплотить Украине, чтобы приблизиться к положительному решению членов Альянса по ПДЧ. В частности, интересует вопрос реформирования институтов национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью американского чиновника для "Интерфакс-Украина".

По его словам, это вопросы:

  • реформирования институтов национальной безопасности,
  • управления и контроля,
  • взаимосовместимости в Вооруженных Силах,
  • гражданского контроля,
  • политического контроля,
  • парламентского надзора,
  • реформы сектора разведки, что "очень сложно, но и очень важно".

"Но есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов", - заявил он.

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