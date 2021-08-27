Политика Джо Байден публично признал, что несет ответственность за последние события в Кабуле

2021-08-27 09:46

Президент США Джо Байден заявил, что несет ответственность за последние события в Афганистане, в том числе за гибель американских военнослужащих при взрывах в аэропорту Кабула. Трансляцию пресс-конференции президента вела пресс-служба Белого дома в Twitter.

"Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время", - сказал он.

Он также подчеркнул, что ответственные за нападения у аэропорта Кабула будут найдены и наказаны. В США догадываются, кто стоит за взрывами, отметил он.

"Мы не простим, мы не забудем. Мы вас поймаем и заставим заплатить", - заявил американский лидер.

Он также добавил, что придерживается своего решения вывести американские войска из Афганистана к 31 августа.

 

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