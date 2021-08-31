Политика Самая крупная эвакуация в истории армии США - Макеензи подвел итоги вывода войск из Афгана

2021-08-31 14:00

В ходе эвакуации из Афганистана к 31 августа успели вывезти более 123 тысяч человек, сообщает Интерфакс.

"Мы не успели вывезти всех, кого хотели вывезти", - сказал глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи, отметив, что для этого бы не хватило еще 10 дней.

По словам генерала, даже после завершения вывода сил США у находящихся там людей будут возможности покинуть Афганистан.

Также он уточнил, что с 14 августа непосредственно США эвакуировали 79 тысяч гражданских лиц, включая 6 тысяч американцев. Маккензи назвал это самой крупной в истории армии США операцией по эвакуации.