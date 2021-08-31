Политика Жизнь под полным контролем: в Кабмине пояснили суть налоговой амнистии

2021-08-31 19:20

С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го будет проводиться добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц, которое поможет легализовать доходы, полученные в “тени”.

О сути налоговой амнистии в интервью "Слово і діло" рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"В 90-х годах, когда система уплаты налогов и начисления заработной платы, была достаточно «черной», многие получали свои законно заработанные деньги не совсем законным способом. То есть, речь идет о так называемых зарплатах в конвертах. Кроме того, в 2000-х годах многие украинцы начали работать в Европе на заработках. Они, как правило, тоже работали нелегально и незаконным способом получили свое состояние и приобрели недвижимость", - рассказывает Олег Немчинов.

По его словам, закон же позволяет людям не держать деньги в условном "загашнике", а легализовать их и заплатить налог. В дальнейшем гражданин может спокойно и законно пользоваться этими деньгами.

"Фактически, Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой сейчас разрабатывает законопроект, касающийся мониторинга образа жизни. То есть, при покупке крупной недвижимости, дорогих авто и т.д., будет осуществлен соответствующий мониторинг. Например, у государственных служащих все платежи за покупки проходят через банк, который проверяет декларацию и наличие в ней соответствующих средств", - говорит министр.

Немчинов отмечает, что мониторинг есть во всех европейских странах, поэтому Украина должна выйти на стандарты, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития по борьбе с размыванием налоговой базы. Деньги, поступающие в бюджет, будут распределяться на государственные нужды.

"Если говорить о более длительной перспективе, то, фактически, легализация таких ресурсов, в частности, недвижимости, даст возможность местным общинам получать налоговые поступления за недвижимость, которая будет задекларирована. Самое главное, это даст возможность подпитать экономику, даст синергетический эффект для страны в том плане, что эти средства будут уже облагаться налогом. Кроме этого, активы будут работать не только на благо местных общин, но и Украины в целом", - резюмирует Олег Немчинов.