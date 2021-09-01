Политика Власти Германии решили наладить отношения с "Талибаном" - в Кабуле откроют посольство ФРГ

2021-09-01 15:23

Официальный Берлин уверен, что в ситуации с Афганистаном всем заинтересованным сторонам не стоит отказываться от прямых контактов с "Талибаном". 

"Лично я думаю, что просто нет другого пути, кроме как переговоры с "Талибаном", – заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время визита в Катар.

По словам министра, необходимо воспрепятствовать возникновению нестабильности в Афганистане, которая "способствовала бы подъему терроризма" и серьезно повлияла бы на соседние государства, отметил Мас.

При переговорах с талибами речь идет не о "формальных вопросах признания", а о решении практических проблем, продолжил глава МИД Германии. Например, вопроса дальнейшей работы аэропорта в Кабуле. При этом страны Запада, по словам Маса, настаивают на выполнении ряда условий: "Мы определили четкие предпосылки (для переговоров – ред.): соблюдение прав человека, возможность для людей выезжать, и чтобы в Афганистане не укрывали террористические группировки".

По оценке немецкого министра, в Афганистане остаются еще около 300 граждан Германии. Он уточнил, что "Талибан" выразил готовность позволить этим людям и афганцам, ищущим убежища, выехать из страны.

Хайко Маас также допустил открытие посольства Германии в Афганистане.

"Если такое было бы политически возможно и если позволит обстановка в плане безопасности, то Германии стоит однажды снова иметь свое посольство в Кабуле", – сказал он. Пока немецкие дипломаты ведут переговоры с талибами в столице Катара Дохе.

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