Политика Ангела Меркель может задержаться на посту канцлера дольше, чем предполагалось

2021-09-02 14:42

Многие немецкие политики уже не исключают, что канцлер Ангела Меркель может остаться на своем посту вплоть до Рождества (25 декабря).

Как сообщил лидер "левой" парламентской группы Дитмар Барч, несмотря на федеральные выборы в сентябре, Меркель может задержаться на посту канцлера.

"Моя оценка такова: Ангела Меркель по-прежнему будет оставаться канцлером до Рождества", - отметил он.

Он также объяснил свою оценку тем, что переговоры о новой правящей коалиции затянутся после выборов в Бундестаг.

"Мой прогноз таков, что это займет очень много времени, потому что, вероятно, ни одна партия не приблизится к 30%, и это приведет к различным вариантам коалиции", - уточнил политик.

Напомним, срок полномочий Меркель официально закончится на учредительном заседании новоизбранного Бундестага сразу после выборов. Но она, вероятно, останется исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства.

При этом у нее есть возможность обогнать Гельмута Коля по продолжительности пребывания на посту. Никто не находился у власти дольше, чем "канцлер единства", поскольку Коль был на посту 5 869 дней с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года. Меркель может повторить этот срок, если задержится на посту как минимум до 17 декабря.