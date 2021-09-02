Политика Всі країни Євросоюзу відмовилися приймати афганських біженців

2021-09-02 13:02

Всі країни Євросоюзу відмовилися приймати афганських біженців, повідомив голова Європарламенту Давид Сассоли.

Він зазначив, що європейські країни евакуювали громадян Афганістану, які з ними співпрацювали, проте «ніхто не наважився запропонувати притулок тим, чиє життя як і раніше знаходиться в небезпеці».

Раніше прем’єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що його держава не зобов’язана «допомагати всім і платити за тих, хто біжить зі своєї країни, замість того щоб її захищати».

У свою чергу, МЗС Угорщини відмовився платити за «наслідки чужих геополітичних рішень», а прем’єр Австрії Себастьян Курц вказав, що вже приїхали в країну афганці досі не інтегрувалися в суспільство.

Напередодні рада ЄС пообіцяла підтримку країнам, які візьмуть біженців, але попередила, що не допустить «нового безконтрольного напливу нелегальних мігрантів».

subscriber subscriber

Еще по теме

Власть, наплевав на закон, хочет продлить домашний арест Медведчуку. ЕСПЧ оправдает политика

2021-09-02 13:48

Стало известно, кто будет руководить правительством захваченного талибами Афганистана

2021-09-02 11:44

Российский монополист Газпром заявил, что не станет снижать цены на газ для Евросоюза

2021-09-01 15:46

Эвакуацию из Афганистана запросили почти две сотни украинцев - в МИД пояснили, что с ними будет

2021-09-01 14:00

Еще новости в разделе "Политика"

В Белом доме прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО

2021-09-02 16:20

Ангела Меркель может задержаться на посту канцлера дольше, чем предполагалось

2021-09-02 14:42

Зеленский пояснил, почему на переговорах с Байденом вопрос о Крыме поднимали несколько раз

2021-09-02 14:00

Всі країни Євросоюзу відмовилися приймати афганських біженців

2021-09-02 13:02
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Белом доме прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО 2021-09-02 16:20
Ангела Меркель может задержаться на посту канцлера дольше, чем предполагалось 2021-09-02 14:42
Зеленский пояснил, почему на переговорах с Байденом вопрос о Крыме поднимали несколько раз 2021-09-02 14:00
Всі країни Євросоюзу відмовилися приймати афганських біженців 2021-09-02 13:02