Политика Всі країни Євросоюзу відмовилися приймати афганських біженців

2021-09-02 13:02

Всі країни Євросоюзу відмовилися приймати афганських біженців, повідомив голова Європарламенту Давид Сассоли.

Він зазначив, що європейські країни евакуювали громадян Афганістану, які з ними співпрацювали, проте «ніхто не наважився запропонувати притулок тим, чиє життя як і раніше знаходиться в небезпеці».

Раніше прем’єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що його держава не зобов’язана «допомагати всім і платити за тих, хто біжить зі своєї країни, замість того щоб її захищати».

У свою чергу, МЗС Угорщини відмовився платити за «наслідки чужих геополітичних рішень», а прем’єр Австрії Себастьян Курц вказав, що вже приїхали в країну афганці досі не інтегрувалися в суспільство.

Напередодні рада ЄС пообіцяла підтримку країнам, які візьмуть біженців, але попередила, що не допустить «нового безконтрольного напливу нелегальних мігрантів».