Резников прокомментировал возможность силового возвращения Крыма

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников исключил возможность силового возвращения Крыма.
Об этом он сказал в интервью Лиге.
По словам вице-премьера, от действий России на Черном море страдают уже и другие страны, в том числе члены НАТО.
"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.