Политика Резников прокомментировал возможность силового возвращения Крыма

2021-09-02 22:00

 

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников исключил возможность силового возвращения Крыма.

Об этом он сказал в интервью Лиге.

По словам вице-премьера, от действий России на Черном море страдают уже и другие страны, в том числе члены НАТО.

"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.

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