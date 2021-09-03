Политика В Нафтогазе нашли простой способ избавиться от газового шантажа РФ и сохранить транзит

2021-09-03 15:15

 Контракты с европейскими газовыми компаниями могут стать лучшей гарантией транзита газа через территорию Украины, заявил глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в ТВ-программе Право на власть.

"Лучшая гарантия - это контракты с европейскими компаниями", - сказал Витренко.

По его словам, переговоры в этом направлении скоро состоятся.

"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды", - отметил глава компании.

При этом глава Нафтогаза подчеркнул, что Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа еще на 10 лет, но не считает эту договоренность хорошей гарантией.

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