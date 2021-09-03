Политика Лидеры Талибана нашли способ восстановления промышленности выхода на рынки всего мира

2021-09-03 16:31

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, рассматривает Китай в качестве основного международного партнера. 

"Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее", – заявил представитель талибов Забиулла Муджахид в интервью итальянской газете La Repubblica.

Муджахид высоко оценил реализуемую Пекином программу Один пояс, один путь, отметив, что она "послужит возрождению древнего Шелкового пути". Он также выразил надежду, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.

"Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы", – сказал представитель талибов.

Он подчеркнул, что "Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира".

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Политика

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